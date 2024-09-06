Reuters: Qualcomm изучает возможность покупки части бизнеса Intel

Во II квартале 2024 г. Intel получила приблизительно $12,83 млрд выручки (на 1% меньше аналогичного периода прошлого года) и чистый убыток в размере $1,61 млрд (после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году). Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата.