Reuters: Qualcomm изучает возможность покупки части бизнеса Intel
Американский производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm изучает возможность покупки части акций американской Intel. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Qualcomm присматривается к тому бизнесу Intel, который испытывает трудности с получением денежных средств. Компания планирует избавиться от части бизнес-подразделений и продать другие активы, говорят собеседники агентства.
Интерес, в частности, представляет бизнес Intel по проектированию клиентских персональных компьютеров (ПК), сообщил один из источников. В Intel не подтвердили, что Qualcomm обращалась по поводу потенциального приобретения.
Во II квартале 2024 г. Intel получила приблизительно $12,83 млрд выручки (на 1% меньше аналогичного периода прошлого года) и чистый убыток в размере $1,61 млрд (после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году). Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата.
Qualcomm во II квартале этого года, напротив, отчиталась о росте показателей. Чистая прибыль увеличилась на 36,5% год к году до $2,3 млрд.