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Reuters: Qualcomm изучает возможность покупки части бизнеса Intel

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Американский производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm изучает возможность покупки части акций американской Intel. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Qualcomm присматривается к тому бизнесу Intel, который испытывает трудности с получением денежных средств. Компания планирует избавиться от части бизнес-подразделений и продать другие активы, говорят собеседники агентства.

Интерес, в частности, представляет бизнес Intel по проектированию клиентских персональных компьютеров (ПК), сообщил один из источников. В Intel не подтвердили, что Qualcomm обращалась по поводу потенциального приобретения.

Во II квартале 2024 г. Intel получила приблизительно $12,83 млрд выручки (на 1% меньше аналогичного периода прошлого года) и чистый убыток в размере $1,61 млрд (после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году). Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата.

Qualcomm во II квартале этого года, напротив, отчиталась о росте показателей. Чистая прибыль увеличилась на 36,5% год к году до $2,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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