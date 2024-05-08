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Reuters: США отозвали лицензии Intel и Qualcomm на поставку чипов Huawei

Ведомости

Власти США отозвали экспортные лицензии Intel и Qualcomm на поставку чипов китайской компании Huawei Technologies. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

7 мая некоторым компаниям сообщили об отзыве лицензий. Министерство торговли США в тот же день подтвердило это, но не назвало конкретные компании.

Reuters отмечает, что подобный шаг был сделан после выпуска первого ноутбука Huawei с поддержкой искусственного интеллекта, он оснащен процессором Intel Core Ultra 9. Выпуск вызвал критику республиканцев в США. Как пишет издание, «им показалось, что минторг разрешило продажи чипов компании Huawei».

На этом фоне китайский портал финансовых новостей Hexun отмечает, что несмотря на экспортные ограничения, доходы Huawei растут. Отчет за I квартал 2024 г. показывает, что выручка компании составила более 178 млрд юаней (более $24,6 млрд), что на 36% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль при этом составила примерно 19,65 млрд юаней (более $2,7 млрд).

Ранее «Ведомости» писали, что министерство финансов США 1 мая внесло 20 компаний из Китая, включая Гонконг, в SDN list за их сотрудничество с Россией. При этом реальными мотивами американцев могло быть вовсе не наказание компаний за связи с Россией: об этом свидетельствует пример ZTE и Huawei, которые попали под санкции якобы за поддержку Ирана, но в реальности они были нацелены на устранение Huawei как игрока на мировом рынке 5G. В итоге, заключает Кашин, эти меры могут быть частью идущего технологического противостояния между КНР и США, поводами могут быть и Гонконг, и Синьцзян, и Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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