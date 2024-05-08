Reuters: США отозвали лицензии Intel и Qualcomm на поставку чипов Huawei

Ранее «Ведомости» писали, что министерство финансов США 1 мая внесло 20 компаний из Китая, включая Гонконг, в SDN list за их сотрудничество с Россией. При этом реальными мотивами американцев могло быть вовсе не наказание компаний за связи с Россией: об этом свидетельствует пример ZTE и Huawei, которые попали под санкции якобы за поддержку Ирана, но в реальности они были нацелены на устранение Huawei как игрока на мировом рынке 5G. В итоге, заключает Кашин, эти меры могут быть частью идущего технологического противостояния между КНР и США, поводами могут быть и Гонконг, и Синьцзян, и Россия.