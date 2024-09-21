X назначила законного представителя в Бразилии

30 августа Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в стране. 31 августа владелец соцсети Маск пообещал опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи Мораеса, который вынес решение о запрете доступа к платформе. 8 сентября в Бразилии прошли акции протеста в поддержку работы соцсети в стране.