X назначила законного представителя в Бразилии
Соцсеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, назначила Рэйчел де Оливейра Вилла Нова своим представителем в Бразилии, передает CNN Brazil.
Как отмечает телеканал, она была законным представителем X в Бразилии до того, как компания решила закрыть офис в стране в знак протеста против решений министра Александра де Мораеса о блокировке ряда аккаунтов с «недемократическим содержанием».
Для возобновления работы X должна также выплатить штраф и заблокировать те профили, которые требовали власти.
17 августа сотрудники X сообщили, что прекращают работу в Бразилии после конфликта с властями. В апреле X объявила о вынужденной блокировке популярных бразильских аккаунтов в связи с решениями Верховного суда Бразилии. Маск предположил, что за решением о блокировке стоит судья де Мораес.
30 августа Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в стране. 31 августа владелец соцсети Маск пообещал опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи Мораеса, который вынес решение о запрете доступа к платформе. 8 сентября в Бразилии прошли акции протеста в поддержку работы соцсети в стране.
19 сентября Correio Braziliense сообщила, что X начала блокировать аккаунты по требованию суда Бразилии. Среди заблокированных аккаунтов – блогеры Бруно Аюб и Аллан душ Сантос. Их власти страны подозревают «в распространении дезинформации и содействии атакам на правительственные информационные органы».