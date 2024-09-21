Telegram после задержания Дурова сотрудничает с правоохранителями других стран
Мессенджер Telegram сотрудничает с правоохранительными органами не только Франции, но и других стран после задержания его основателя Павла Дурова. Об этом пишет газета Le Figaro.
Ответ на запрос Telegram был получен неназванной страной Евросоюза. Речь шла о группе по заказу киллеров. Кроме того, ответа на запрос от Telegram ожидают правоохранительные органы Южной Кореи.
По сообщению газеты, находясь под стражей в Париже, Дуров пообещал французским надзорным органам, что согласился не только на удаление «спорной» функции «Найти людей рядом», но и снять анонимность некоторого количества пользователей.
К администрации Telegram, в частности, обратились управление по делам несовершеннолетних (Office mineurs, OFMIN) и жандармерия (полиция). Уточняется, что речь идет о преступлениях против детей.
24 августа французская пограничная полиция сообщила, что Дуров прилетел в Париж из Баку на своем частном самолете Embraer Legacy 600 с телохранителем и Юлией Вавиловой, 24-летней криптоинструктором из Дубая, которая, как считается, является его девушкой. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.
5 сентября основатель Telegram впервые с момента задержания сделал заявление. Он удивился, что французские власти не обратились к официальному представителю Telegram в ЕС, и заверил, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах. Дуров пообещал усовершенствовать платформу.