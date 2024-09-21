Комиссия по ценным бумагам США может ввести санкции против Илона Маска

«Несмотря на предварительную информацию [о дате запуска ракеты], Маск уведомил SEC о своем намерении присутствовать на презентации [SpaceX] лишь за три часа до начала дачи показаний и после того, как SEC потратила тысячи долларов на перелет трех адвокатов в Лос-Анджелес», – говорится в заявлении SEC.