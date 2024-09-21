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Комиссия по ценным бумагам США может ввести санкции против Илона Маска

Ведомости

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) намерена ввести санкции против Илона Маска после того, как он не явился в суд для дачи показаний по делу о покупке Twitter (сейчас – X), передает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

Маск должен был дать показания в суде Лос-Анджелеса 10 сентября, но вместо этого отправился на запуск ракеты SpaceX в рамках миссии Polaris Dawn. SEC считает, что Маск нарушил постановление суда.

«Несмотря на предварительную информацию [о дате запуска ракеты], Маск уведомил SEC о своем намерении присутствовать на презентации [SpaceX] лишь за три часа до начала дачи показаний и после того, как SEC потратила тысячи долларов на перелет трех адвокатов в Лос-Анджелес», – говорится в заявлении SEC.

Теперь комиссия может ввести санкции против бизнесмена, чтобы возместить расходы на поездку за отмененные показания и другие компенсационные выплаты. Кроме того, SEC попросила суд наложить ограничения, если Маск не явится на новую дату дачи показаний в октябре.

Илон Маск приобрел Twitter в конце октября 2022 г. за $44 млрд. Он распустил совет директоров, возглавил компанию и начал менять соцсеть. В частности, бизнесмен выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, а также ввел платную верификацию в соцсети. Сейчас SEC проверяет законность приобретения социальной сети.

На фоне покупки платформы, рекламодатели объявили бойкот предпринимателю и X. 7 августа этого года Маск назвал бойкот «объявлением войны». Кроме того, X подала в суд на Глобальный альянс ответственных медиа, коалицию брендов и рекламных агентств, а также членов Garm, включая группы потребительских товаров Unilever и Mars и американскую аптечную сеть CVS Health. Причиной иска стал «незаконный бойкот» платформы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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