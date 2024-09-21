Комиссия по ценным бумагам США может ввести санкции против Илона Маска
Комиссия по ценным бумагам США (SEC) намерена ввести санкции против Илона Маска после того, как он не явился в суд для дачи показаний по делу о покупке Twitter (сейчас – X), передает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.
Маск должен был дать показания в суде Лос-Анджелеса 10 сентября, но вместо этого отправился на запуск ракеты SpaceX в рамках миссии Polaris Dawn. SEC считает, что Маск нарушил постановление суда.
«Несмотря на предварительную информацию [о дате запуска ракеты], Маск уведомил SEC о своем намерении присутствовать на презентации [SpaceX] лишь за три часа до начала дачи показаний и после того, как SEC потратила тысячи долларов на перелет трех адвокатов в Лос-Анджелес», – говорится в заявлении SEC.
Теперь комиссия может ввести санкции против бизнесмена, чтобы возместить расходы на поездку за отмененные показания и другие компенсационные выплаты. Кроме того, SEC попросила суд наложить ограничения, если Маск не явится на новую дату дачи показаний в октябре.
Илон Маск приобрел Twitter в конце октября 2022 г. за $44 млрд. Он распустил совет директоров, возглавил компанию и начал менять соцсеть. В частности, бизнесмен выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, а также ввел платную верификацию в соцсети. Сейчас SEC проверяет законность приобретения социальной сети.
На фоне покупки платформы, рекламодатели объявили бойкот предпринимателю и X. 7 августа этого года Маск назвал бойкот «объявлением войны». Кроме того, X подала в суд на Глобальный альянс ответственных медиа, коалицию брендов и рекламных агентств, а также членов Garm, включая группы потребительских товаров Unilever и Mars и американскую аптечную сеть CVS Health. Причиной иска стал «незаконный бойкот» платформы.