Маск «объявил войну» рекламодателям за бойкот соцсети X
Компания X, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, подала в суд на Глобальный альянс ответственных медиа, коалицию брендов и рекламных агентств, а также членов Garm, включая группы потребительских товаров Unilever и Mars и американскую аптечную сеть CVS Health. Причиной иска стал «незаконный бойкот» платформы, сообщает Financial Times.
Отмечается, что иск подан после публикации комитетом палаты представителей по судебной системе отчета, в котором говорится, что Garm и его члены «вступили в сговор» для бойкота Twitter после приобретения его Маском, ограничив выбор потребителей в нарушение антимонопольного законодательства.
Маск в соцсети X назвал происходящее войной.
«Мы пытались быть милыми в течение двух лет, но не получили ничего, кроме пустых слов. Теперь это война. Я настоятельно рекомендую любой компании, которые систематически бойкотируются рекламодателями, подать в суд. Закон RICO также может предусматривать уголовную ответственность», – написал бизнесмен.
5 августа сообщалось, что Маск подал в суд новый иск против компании OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана. Миллиардер обвинил компанию в подрыве ее миссии, согласно которой искусственный интеллект (ИИ) должен приносить пользу человечеству.