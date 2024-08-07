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Маск «объявил войну» рекламодателям за бойкот соцсети X

Ведомости

Компания X, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, подала в суд на Глобальный альянс ответственных медиа, коалицию брендов и рекламных агентств, а также членов Garm, включая группы потребительских товаров Unilever и Mars и американскую аптечную сеть CVS Health. Причиной иска стал «незаконный бойкот» платформы, сообщает Financial Times.

Отмечается, что иск подан после публикации комитетом палаты представителей по судебной системе отчета, в котором говорится, что Garm и его члены «вступили в сговор» для бойкота Twitter после приобретения его Маском, ограничив выбор потребителей в нарушение антимонопольного законодательства.

Маск в соцсети X назвал происходящее войной.

«Мы пытались быть милыми в течение двух лет, но не получили ничего, кроме пустых слов. Теперь это война. Я настоятельно рекомендую любой компании, которые систематически бойкотируются рекламодателями, подать в суд. Закон RICO также может предусматривать уголовную ответственность», – написал бизнесмен.

5 августа сообщалось, что Маск подал в суд новый иск против компании OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана. Миллиардер обвинил компанию в подрыве ее миссии, согласно которой искусственный интеллект (ИИ) должен приносить пользу человечеству.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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