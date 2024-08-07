Маск «объявил войну» рекламодателям за бойкот соцсети X

«Мы пытались быть милыми в течение двух лет, но не получили ничего, кроме пустых слов. Теперь это война. Я настоятельно рекомендую любой компании, которые систематически бойкотируются рекламодателями, подать в суд. Закон RICO также может предусматривать уголовную ответственность», – написал бизнесмен.