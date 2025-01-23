«Мегафон» и «Бюро 1440» подключат базовые станции к спутниковому интернету
Сотовый оператор «Мегафон» и «Бюро 1440» заключили договор о подключении базовых станций к каналам спутниковой связи. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель аэрокосмической компании.
В рамках первого этапа сотрудничества будут подключены 500 станций оператора. К системе спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440» подключат в первую очередь базовые станции, работающие от сигнала с геостационарных спутников, к которым невозможно или нецелесообразно прокладывать волоконно-оптическую сеть.
Переход на низкую орбиту увеличит скорость передачи данных и снизит сетевую задержку в сравнении с аппаратами, которые находятся на высокой геостационарной орбите. Сотрудничество сотового оператора и аэрокосмической компании решит проблему с предоставлением полноценной связи стандарта LTE в удаленных районах России, пояснил представитель»Бюро 1440». Договором предусматривается расширение географии проекта и направлений сотрудничества. В том числе возможен обмен технологиями и использование «Бюро 1440» инфраструктуры оператора.
В мае 2024 г. Россия впервые запустила три низкоорбитальных спутника связи со стандартом 5G NTN для связи с абонентами. Спутники запустило «Бюро 1440», это была вторая исследовательская миссия компании. Первая миссия «Рассвет-1» началась 27 июня 2023 г., ее признали полностью успешной.