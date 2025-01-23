«Мегафон» и «Бюро 1440» подключат базовые станции к спутниковому интернету

Переход на низкую орбиту увеличит скорость передачи данных и снизит сетевую задержку в сравнении с аппаратами, которые находятся на высокой геостационарной орбите. Сотрудничество сотового оператора и аэрокосмической компании решит проблему с предоставлением полноценной связи стандарта LTE в удаленных районах России, пояснил представитель»Бюро 1440». Договором предусматривается расширение географии проекта и направлений сотрудничества. В том числе возможен обмен технологиями и использование «Бюро 1440» инфраструктуры оператора.