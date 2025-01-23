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«Мегафон» и «Бюро 1440» подключат базовые станции к спутниковому интернету

Ведомости

Сотовый оператор «Мегафон» и «Бюро 1440» заключили договор о подключении базовых станций к каналам спутниковой связи. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель аэрокосмической компании.

В рамках первого этапа сотрудничества будут подключены 500 станций оператора. К системе спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440» подключат в первую очередь базовые станции, работающие от сигнала с геостационарных спутников, к которым невозможно или нецелесообразно прокладывать волоконно-оптическую сеть.

Переход на низкую орбиту увеличит скорость передачи данных и снизит сетевую задержку в сравнении с аппаратами, которые находятся на высокой геостационарной орбите. Сотрудничество сотового оператора и аэрокосмической компании решит проблему с предоставлением полноценной связи стандарта LTE в удаленных районах России, пояснил представитель»Бюро 1440». Договором предусматривается расширение географии проекта и направлений сотрудничества. В том числе возможен обмен технологиями и использование «Бюро 1440» инфраструктуры оператора.

В мае 2024 г. Россия впервые запустила три низкоорбитальных спутника связи со стандартом 5G NTN для связи с абонентами. Спутники запустило «Бюро 1440», это была вторая исследовательская миссия компании. Первая миссия «Рассвет-1» началась 27 июня 2023 г., ее признали полностью успешной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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