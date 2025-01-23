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Получение пенсии за рубежом упростили благодаря Единой биометрической системе

Ведомости

Правительство расширило доступ граждан к сервисам на базе Единой биометрической системы, в том числе по вопросу получения пенсий за рубежом, сообщил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в беседе с ТАСС.

Согласно соответствующему постановлению, для получения услуг по биометрии достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия». Постановление правительства подписано.

Перечень случаев использования системы дополнился возможностью подтверждения возраста при покупке энергетиков, а также постановление упрощает порядок дистанционного подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом. До подписания соответствующего документа для получения услуги требовалось зарегистрировать биометрию очно в банке.

21 января стало известно, что Нижегородская область включится в федеральный пилотный проект по обслуживанию граждан в МФЦ на базе государственной Единой биометрической системы. Это позволит повысить скорость обслуживания на 25–30%. По словам Григоренко, после прохождения пилотного варианта кабмин намерен распространить биометрию в МФЦ на все регионы страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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