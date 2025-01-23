Получение пенсии за рубежом упростили благодаря Единой биометрической системе

21 января стало известно, что Нижегородская область включится в федеральный пилотный проект по обслуживанию граждан в МФЦ на базе государственной Единой биометрической системы. Это позволит повысить скорость обслуживания на 25–30%. По словам Григоренко, после прохождения пилотного варианта кабмин намерен распространить биометрию в МФЦ на все регионы страны.