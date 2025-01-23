Получение пенсии за рубежом упростили благодаря Единой биометрической системе
Правительство расширило доступ граждан к сервисам на базе Единой биометрической системы, в том числе по вопросу получения пенсий за рубежом, сообщил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в беседе с ТАСС.
Согласно соответствующему постановлению, для получения услуг по биометрии достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия». Постановление правительства подписано.
Перечень случаев использования системы дополнился возможностью подтверждения возраста при покупке энергетиков, а также постановление упрощает порядок дистанционного подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом. До подписания соответствующего документа для получения услуги требовалось зарегистрировать биометрию очно в банке.
21 января стало известно, что Нижегородская область включится в федеральный пилотный проект по обслуживанию граждан в МФЦ на базе государственной Единой биометрической системы. Это позволит повысить скорость обслуживания на 25–30%. По словам Григоренко, после прохождения пилотного варианта кабмин намерен распространить биометрию в МФЦ на все регионы страны.