Кремлю неизвестно о контактах российских ведомств с руководством Telegram

Кремлю неизвестно о каких-либо контактах российских ведомств с руководством мессенджера Telegram, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о переговорах по блокировке мессенджера.
«Мне неизвестно о каких-либо контактах с руководством Telegram. Мы все слышали те разъяснения, которые давались Минкомсвязи и Роскомнадзором. К этому мне добавить нечего, и здесь комментировать тоже нечего», – сказал он.
12 марта Песков заявил, что Telegram должен соблюдать российское законодательство и поддерживать гибкий диалог с властями, чтобы избежать блокировки.
10 февраля Роскомнадзор сообщил, что по решению уполномоченных органов продолжит введение последовательных ограничений Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства».
26 февраля РБК со ссылкой на источник сообщил, что власти рассматривают блокировку мессенджера Telegram в первых числах апреля. В Роскомнадзоре «Ведомостям» заявили, что пока им нечего добавить к ранее опубликованной информации. При этом, по мнению источников РБК, близких к Кремлю, это окончательное решение. Telegram могут заблокировать по причине участившихся случаев вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий, говорилось в материале.