Путин анонсировал запуск движения беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток»
С 31 марта на трассе М-12 «Восток» запускается движение беспилотного грузового транспорта, сообщил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии по видеосвязи.
«Таким образом, единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань», – отметил Путин (цитата по «РИА Новости»). В будущем география использования беспилотного транспорта будет расширена на другие крупные федеральные магистрали, уточнил он.
13 августа 2025 г. беспилотный грузовик компании Navio впервые проехал маршрут от Санкт-Петербурга до Казани (1600 км) за 24 часа, что оказалось почти в 2,5 раза быстрее обычных фур благодаря движению без отдыха. В июне прошлого года тогдашний замглавы Минтранса Андрей Никитин заявлял, что массовое появление беспилотных такси на городских дорогах возможно не ранее 2030 г.
19 марта текущего года в Минтрансе заявили, что к концу 2028 г. на российских дорогах будут курсировать почти 1000 беспилотных грузовиков, а к 2030-му – до 4000. При этом каждый будет проезжать около 300 000 км в год (вдвое больше обычного).