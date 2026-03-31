«Ростелеком» опроверг введение «белых списков» для домашнего интернета
Информация о введении ограничений на домашний интернет с доступом только к сервисам из «белого списка» не соответствует действительности. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Ростелеком».
«Ростелеком» категорически опровергает информацию о возможном введении ограничений на домашний интернет с доступом только к «белому списку» интернет-ресурсов», – говорится в сообщении.
21 марта Минцифры опровергло введение «белых списков» у домашних интернет-провайдеров. В ведомстве заявили, что необходимости в этом нет. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что Минцифры РФ поставлена задача по снижению использования VPN-сервисов в РФ.