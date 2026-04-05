Шейкин спрогнозировал появление 6G в России к 2032 году
К 2032 г. в России может появиться технологическая основа для запуска 6G. Об этом в интервью ТАСС заявил сенатор Артем Шейкин. Он уточнил, что Минцифры РФ уже ведет соответствующую работу.
Сенатор сообщил, что Министерство цифрового развития разработало дорожную карту, согласно которой к 2030–2032 гг. в России будет создан научно-технологический задел для связи шестого поколения. Он также рассказал, что в настоящее время ведется разработка этой технологии: Минцифры выделило субсидию в размере 750 млн руб. на создание фундамента для сетей 6G, этим занимаются «Сколтех» и НИЦ «Телеком». Первые пилотные зоны планируется запустить уже к 2028 г.
Сенатор также отметил, что необходимо заранее решать проблемы, аналогичные тем, что возникли при внедрении 5G, когда «золотой диапазон» частот (3,4–3,8 ГГц) уже был занят. Чтобы избежать сложностей с переходом на 6G, заниматься этим вопросом нужно как можно раньше.
Издание Yicai со ссылкой на отраслевых экспертов сообщало, что в Китае запуск технологии связи шестого поколения (6G) планируется к 2030 г., когда будут утверждены соответствующие международные стандарты. Исследования стандартов 6G начались в 2018 г., а первый официальный проект по этой технологии запустили в сентябре 2024 г. Главный эксперт China Mobile Communications Group Тун Эн подчеркнул, что сети шестого поколения будут строиться на трех ключевых сценариях: интеграции связи и сенсоров, объединении искусственного интеллекта с коммуникациями, а также синтезе космических, воздушных и наземных сетей.