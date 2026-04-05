Шейкин спрогнозировал появление 6G в России к 2032 году

Издание Yicai со ссылкой на отраслевых экспертов сообщало, что в Китае запуск технологии связи шестого поколения (6G) планируется к 2030 г., когда будут утверждены соответствующие международные стандарты. Исследования стандартов 6G начались в 2018 г., а первый официальный проект по этой технологии запустили в сентябре 2024 г. Главный эксперт China Mobile Communications Group Тун Эн подчеркнул, что сети шестого поколения будут строиться на трех ключевых сценариях: интеграции связи и сенсоров, объединении искусственного интеллекта с коммуникациями, а также синтезе космических, воздушных и наземных сетей.