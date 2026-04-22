РКН заявил, что не ограничивает корпоративный VPN в России

Технологию разрешают использовать более 1700 предприятиям
Ведомости

Роскомнадзор не ограничивает использование корпоративных VPN в России, заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

РКН разрешил использовать VPN в корпоративных целях для более чем 1700 предприятий и 57 000 адресов.

На фоне замедления в России зарубежных сервисов в начале 2026 г. количество госзакупок корпоративных VPN увеличилось на 22,6% в годовом выражении, писали «Ведомости» 7 апреля. При этом общая сумма закупок упала с 6,9 млрд руб. в I квартале 2025 г. до 2,02 млрд руб. за аналогичный период 2026 г.

«Ведомости» со ссылкой на три источника писали, что телекомкомпании в середине апреля обсуждали с Минцифры возможную отсрочку введения дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц на мобильных сетях.

Вступление в силу нововведения было запланировано на 1 мая 2026 г., однако нормативно этот вопрос не урегулирован. По словам собеседников, операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора из-за сложностей с настройками биллинговых систем.

