РКН заявил, что не ограничивает корпоративный VPN в России

На фоне замедления в России зарубежных сервисов в начале 2026 г. количество госзакупок корпоративных VPN увеличилось на 22,6% в годовом выражении, писали «Ведомости» 7 апреля. При этом общая сумма закупок упала с 6,9 млрд руб. в I квартале 2025 г. до 2,02 млрд руб. за аналогичный период 2026 г.