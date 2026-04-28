Доля рекламных бюджетов под управлением ИИ в «Яндексе» достигла 85%
По итогам I квартала 2026 г. доля рекламных бюджетов, которые полностью управляются искусственным интеллектом (ИИ) в «Яндексе», увеличилась на 7,8 п. п. относительно аналогичного периода прошлого года. Она достигла 85%, сообщили «Ведомостям» в компании.
В «Яндексе» с помощью нейротехнологий оптимизируется четыре из 10 рекламных кампаний и создается почти каждый третий рекламный баннер. Сейчас 65% рекламодателей компании используют ИИ для оптимизации текстов объявлений. Это помогает привлекать внимание целевой аудитории.
Чтобы настраивать кампании и готовить отчеты, рекламодатели пользуются ИИ-помощником в Директе. По итогам января – марта чат с ним использовали около 38 000 рекламодателей. Почти 25 000 рекламодателей Директа обращались к ИИ-редактору креативов, в нем создали больше 125 000 роликов и изображений.
7 апреля технический директор «Яндекс Поиска» Екатерина Серажим заявила, что компания развивает «агентный поиск», оптимизированный для нейросетей. Он отбирает только полезные для ответа данные. Она указала, что обработка информации, полезной для формирования итогового ответа, требует значительных ресурсов. За счет оптимизированного поиска объем обрабатываемых ИИ данных сократился на 25% без потери качества.