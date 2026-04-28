Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TATN610,6+1,09%CNY Бирж.10,955+0,14%IMOEX2 712,64-0,72%RTSI1 142,33-0,72%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,82-0,08%
Технологии

Доля рекламных бюджетов под управлением ИИ в «Яндексе» достигла 85%

Ведомости

По итогам I квартала 2026 г. доля рекламных бюджетов, которые полностью управляются искусственным интеллектом (ИИ) в «Яндексе», увеличилась на 7,8 п. п. относительно аналогичного периода прошлого года. Она достигла 85%, сообщили «Ведомостям» в компании.

В «Яндексе» с помощью нейротехнологий оптимизируется четыре из 10 рекламных кампаний и создается почти каждый третий рекламный баннер. Сейчас 65% рекламодателей компании используют ИИ для оптимизации текстов объявлений. Это помогает привлекать внимание целевой аудитории.

Чтобы настраивать кампании и готовить отчеты, рекламодатели пользуются ИИ-помощником в Директе. По итогам января – марта чат с ним использовали около 38 000 рекламодателей. Почти 25 000 рекламодателей Директа обращались к ИИ-редактору креативов, в нем создали больше 125 000 роликов и изображений.

7 апреля технический директор «Яндекс Поиска» Екатерина Серажим заявила, что компания развивает «агентный поиск», оптимизированный для нейросетей. Он отбирает только полезные для ответа данные. Она указала, что обработка информации, полезной для формирования итогового ответа, требует значительных ресурсов. За счет оптимизированного поиска объем обрабатываемых ИИ данных сократился на 25% без потери качества.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её