Главная / Технологии /

Kama Flow инвестирует 700 млн рублей в Callisto Vision

Ведомости

Инвестиционная компания Kama Flow сообщила «Ведомостям», что закрыла сделку с ведущим российским разработчиком решений для маркировки и контроля качества продукции «Каллисто» (бренд Callisto Vision).

В рамках сделки компания вложит в группу 700 млн руб. Привлеченные деньги планируется направить на масштабирование бизнеса в России и на международных рынках.

Генеральный директор «Каллисто» Павел Булгаков рассказал, что группа в ближайшее время собирается провести несколько M&A сделок на российском рынке и с зарубежными партнерами из дружественных стран. Партнер Kama Flow Павел Охонин отметил, что инвестиции в «Каллисто» отвечают фокусу компании на развитии национальных технологических лидеров с потенциалом международной экспансии и перспективами выхода на публичные рынки капитала.

Компании «Каллисто» занимают лидирующие позиции на рынке России. Их решения применяются на более чем 150 высокоскоростных линиях в стране, а география проектов включает российские регионы и зарубежные площадки, в частности Узбекистан и Саудовскую Аравию. За 2025 г. на решениях компаний было промаркировано свыше 6 млрд единиц потребительской продукции в пищевой, фармацевтической и других отраслях.

9 апреля представитель Kama Flow сообщил «Ведомостям», что технологическая компания «Смарт си» (входит в портфель инвесткомпании), разрабатывающая решения для безопасности дорожного движения, привлекла 50 млн руб. от частного фонда Friendly VC и 20 млн руб. от университетского венчурного фонда «Лобачевский». Инвестиции позволят компании расширить присутствие в регионах и пополнить оборотный капитал для своевременного исполнения постоянно растущего объема контрактов.

