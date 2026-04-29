Технологии

РКН назвал причины блокировки сайта «Такие дела»

Ведомости

Сайт издания «Такие дела» заблокировали в России. Информацию об этом «Ведомостям» подтвердил Роскомнадзор.

Блокировка связана с предполагаемым распространением ЛГБТ-контента. Доступ был ограничен 24 апреля.

«Такие дела» сообщили о блокировке своего сайта в России 29 апреля. В издании заявили, что ведомство не указало в своем письме тексты на сайте, которые могли бы нарушать российские законы, и предписало удалить весь ресурс целиком. 

«Мы попросили РКН объяснить причины блокировки и перечислить конкретные материалы, но ответ так и не получили. Считаем, что это надуманный повод ограничить работу нашего издания», – говорится в сообщении.

«Такие дела» – издание и краудфандинговая платформа, созданная благотворительным фондом «Нужна помощь» (считается иноагентом в РФ) в 2015 г. В 2023 г. «Такие дела» отделились от «Нужна помощь». Сам фонд объявил о ликвидации после внесения в реестр иноагентов Минюста.

