Nintendo повысит цены на консоли Switch 2

Японская Nintendo намерена повысить розничную стоимость игровой консоли Switch 2 на фоне давления на рентабельность устройства. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, цена консоли вырастет на $50 – до $500 вместо прежних $450.

Компания представила прогноз на текущий финансовый год, который оказался слабее ожиданий рынка. Nintendo ожидает операционную прибыль на уровне 370 млрд иен ($2,4 млрд), тогда как аналитики в среднем прогнозировали около 480 млрд иен. Прогноз продаж Switch 2 также разочаровал инвесторов. Компания рассчитывает реализовать 16,5 млн консолей до конца марта следующего года.

10 декабря сообщалось, что акции Nintendo оказались под давлением из-за опасений вокруг роста стоимости комплектующих. Тогда бумаги компании подешевели на 4,7%, опустившись до минимального уровня с мая.

Инвесторы опасались, что подорожание ключевых компонентов, включая чипы памяти, негативно скажется на прибыльности Nintendo. Дополнительное беспокойство вызвало раннее начало скидок на Switch 2.

