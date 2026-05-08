Nintendo повысит цены на консоли Switch 2

Компания представила прогноз на текущий финансовый год, который оказался слабее ожиданий рынка. Nintendo ожидает операционную прибыль на уровне 370 млрд иен ($2,4 млрд), тогда как аналитики в среднем прогнозировали около 480 млрд иен. Прогноз продаж Switch 2 также разочаровал инвесторов. Компания рассчитывает реализовать 16,5 млн консолей до конца марта следующего года.