Глава «Ростелекома» назвал Apple «врагом» из-за удаления Max из App Store

На следующий день мессенджер Max предупредил пользователей, что после его исключения из App Store владельцы iPhone и iPad перестанут получать push-уведомления о новых сообщениях и звонках, однако отправка самих сообщений сохранится. В компании рекомендовали «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».