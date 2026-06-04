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Глава «Ростелекома» назвал Apple «врагом» из-за удаления Max из App Store

Ведомости

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал корпорацию Apple «врагом» после удаления мессенджера Мах из магазина приложений App Store. Об этом он заявил ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2026.

«Очевидно, что на фоне продвижения Мах это просто абсолютно недружественный шаг», – добавил он.

Осеевский подчеркнул, что такие действия не означают того, что российские компании в ответ должны поступать подобным образом.

3 июня пресс-служба VK сообщила, что приложение мессенджера Max недоступно для загрузки в App Store. Команда Max уже направила запрос в Apple с просьбой разъяснить причины удаления.

На следующий день мессенджер Max предупредил пользователей, что после его исключения из App Store владельцы iPhone и iPad перестанут получать push-уведомления о новых сообщениях и звонках, однако отправка самих сообщений сохранится. В компании рекомендовали «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».

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