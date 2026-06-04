Глава «Ростелекома» назвал Apple «врагом» из-за удаления Max из App Store
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал корпорацию Apple «врагом» после удаления мессенджера Мах из магазина приложений App Store. Об этом он заявил ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2026.
«Очевидно, что на фоне продвижения Мах это просто абсолютно недружественный шаг», – добавил он.
Осеевский подчеркнул, что такие действия не означают того, что российские компании в ответ должны поступать подобным образом.
На следующий день мессенджер Max предупредил пользователей, что после его исключения из App Store владельцы iPhone и iPad перестанут получать push-уведомления о новых сообщениях и звонках, однако отправка самих сообщений сохранится. В компании рекомендовали «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».