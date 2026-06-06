В России анонсировали появление сверхмалых ядерных реакторов для ЦОДов

Романюк отметил, что нагрузка на ЦОДы растет глобально. В связи с этим МИФИ создает новое подразделение для работы в этом направлении, включая оптимизацию работы ЦОДов с помощью ИИ и развитие сетевой инфраструктуры. Консорциум «Большой МИФИ» объединяет вуз и крупные компании для совместной работы над комплексными проектами в ядерной, квантовой и информационной областях.