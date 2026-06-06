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Главная / Технологии /

В России анонсировали появление сверхмалых ядерных реакторов для ЦОДов

Ведомости
Ася Султанова

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, консорциум «Большой МИФИ» и «Росатом» разрабатывают сверхмалые ядерные реакторы, созданные специально для обеспечения энергией ЦОДов. Об этом сообщил проректор МИФИ, президент консорциума «Большой МИФИ» Валерий Романюк.

«У нас есть подпрограмма по созданию проекта сверхмалых ядерных реакторов как независимых источников питания для ЦОДов от 5 до 50 мегаватт», – сказал Романюк на полях форума ПМЭФ-2026 (цитата по «РИА Новости»).

Романюк отметил, что нагрузка на ЦОДы растет глобально. В связи с этим МИФИ создает новое подразделение для работы в этом направлении, включая оптимизацию работы ЦОДов с помощью ИИ и развитие сетевой инфраструктуры. Консорциум «Большой МИФИ» объединяет вуз и крупные компании для совместной работы над комплексными проектами в ядерной, квантовой и информационной областях.

Минпромторг может потребовать локализовать центры обработки данных

Технологии

Заместитель гендиректора «Газпром-медиа» и глава цифровых активов холдинга Сергей Косинский рассказал «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФ, что видеосервис Rutube (входит в ГПМ) в конце 2026 г. начнет строительство первого собственного дата-центра в Ленинградской области. Объем инвестиций в создание ЦОДа он не раскрыл.

ВТБ выделит финансирование на строительство ЦОДа на 500 стоек в ДНР. Эксплуатировать дата-центр будет «АйСи Групп», владеющая телеком-инфраструктурой и торговыми сетями в Новороссии и Крыму.

Белоруссия предложила российским компаниям размещать у себя ЦОДы для решения проблемы энергодефицита, включая возможность переноса целых кластеров дата-центров.

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