В России анонсировали появление сверхмалых ядерных реакторов для ЦОДов
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, консорциум «Большой МИФИ» и «Росатом» разрабатывают сверхмалые ядерные реакторы, созданные специально для обеспечения энергией ЦОДов. Об этом сообщил проректор МИФИ, президент консорциума «Большой МИФИ» Валерий Романюк.
Романюк отметил, что нагрузка на ЦОДы растет глобально. В связи с этим МИФИ создает новое подразделение для работы в этом направлении, включая оптимизацию работы ЦОДов с помощью ИИ и развитие сетевой инфраструктуры. Консорциум «Большой МИФИ» объединяет вуз и крупные компании для совместной работы над комплексными проектами в ядерной, квантовой и информационной областях.
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