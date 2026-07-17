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Главная / Технологии /

Около 70% айтишников заявили о желании уволиться

Ведомости

Сменить работу хотят 73% опрошенных IT-специалистов, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Марк аналитик» для «ИКС холдинга». Опрос проводился среди свыше 2000 человек в крупнейших городах России и Белоруссии в марте – апреле 2026 г.

Программисты называют три основные причины к увольнению – отсутствие или невозможность карьерного (31%) и профессионального (28%) роста, усталость и выгорание (23%), а также зарплата (45%). В среднем опрошенные айтишники получают 181 122 руб. в месяц при желании ежемесячно зарабатывать 258 520 руб.

В АНО «Цифровая экономика» сообщали в начале июня, что в I квартале 2026 г. число работников IT-отрасли увеличилось на 16% до почти 1,87 млн человек. Совокупная выручка IT-отрасли выросла на 8% до 2865,4 млрд руб. Валовая добавленная стоимость увеличилась на 4%, достигнув 1956,5 млрд руб.

При этом число IT-специалистов в России достигло 1 млн человек только в 2024 г., сообщали в «Цифровой экономике». В октябре 2025 г. «Ведомости» писали, что 55% уволенных в 2022–2025 гг. IT-специалистов лишились работы, потому что попали под сокращение.

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