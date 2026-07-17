Около 70% айтишников заявили о желании уволиться

При этом число IT-специалистов в России достигло 1 млн человек только в 2024 г., сообщали в «Цифровой экономике». В октябре 2025 г. «Ведомости» писали, что 55% уволенных в 2022–2025 гг. IT-специалистов лишились работы, потому что попали под сокращение.