Росфинмониторинг объяснил последствия статуса Дурова для Telegram

Росфинмониторинг объяснил последствия статуса Дурова для TelegramРосфинмониторинг: ограничения против Дурова не распространяются на Telegram
Ограничения, которые относятся к основателю Telegram Павлу Дурову в связи со статусом террориста и экстремиста, не распространяются на мессенджер как на юридическое лицо. Об этом «Ведомостям» сообщили в Росфинмониторинге.
В пресс-службе ведомства пояснили, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны заморозить денежные средства и другие активы лиц, включенных в данный перечень. При этом законодательство предусматривает возможность осуществления гуманитарных выплат из таких средств, в том числе для обеспечения жизнедеятельности самого физического лица и членов его семьи.
Росфинмониторинг отдельно указал, что ограничения распространяются на физическое лицо – Дурова – и не затрагивают Telegram как юридическое лицо.
30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. 29 июля началась процедура объявления Дурова в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества. Это привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.
В этот же день ФСБ России выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». По данным ведомства, после знакомства с девушками в чат-боте молодые люди передавали геолокацию предполагаемых мест встреч и переходили к общению в других мессенджерах. Затем с ними связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Подросткам сообщали, что их действия использовались в интересах ВСУ, после чего под угрозой уголовного преследования склоняли к преступным действиям.