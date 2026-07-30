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Росфинмониторинг объяснил последствия статуса Дурова для Telegram

Росфинмониторинг: ограничения против Дурова не распространяются на Telegram
Ведомости

Ограничения, которые относятся к основателю Telegram Павлу Дурову в связи со статусом террориста и экстремиста, не распространяются на мессенджер как на юридическое лицо. Об этом «Ведомостям» сообщили в Росфинмониторинге.

В пресс-службе ведомства пояснили, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны заморозить денежные средства и другие активы лиц, включенных в данный перечень. При этом законодательство предусматривает возможность осуществления гуманитарных выплат из таких средств, в том числе для обеспечения жизнедеятельности самого физического лица и членов его семьи.

Росфинмониторинг отдельно указал, что ограничения распространяются на физическое лицо – Дурова – и не затрагивают Telegram как юридическое лицо.

Юрист рассказала о последствиях статуса Дурова для пользователей Telegram

Технологии / Интернет и digital

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. 29 июля началась процедура объявления Дурова в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества. Это привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.

В этот же день ФСБ России выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». По данным ведомства, после знакомства с девушками в чат-боте молодые люди передавали геолокацию предполагаемых мест встреч и переходили к общению в других мессенджерах. Затем с ними связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Подросткам сообщали, что их действия использовались в интересах ВСУ, после чего под угрозой уголовного преследования склоняли к преступным действиям.

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