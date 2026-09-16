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Главная / Технологии /

ФАС предложила запретить энергетикам управлять объектами майнинга

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила нормативные документы, предусматривающие запрет для субъектов электроэнергетики на управление объектами майнинговой инфраструктуры. Об этом на конференции «Совета производителей энергии» заявил замглавы службы Геннадий Магазинов, передает «Интерфакс».

По словам Магазинова, ФАС видит в совмещении функций энергетических компаний и операторов майнинговой инфраструктуры риски для надежности энергоснабжения.

31 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в Москве, Московской области и ряде приграничных районов Курской области начал действовать запрет на майнинг криптовалюты. В Курской области ограничения распространяются на Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский округа, а также на город Льгов. Запрет начал действовать с 15 августа 2026 г. по 31 декабря 2032 г. В документе уточняется, что запрещается также участие в майнинг-пуле.

24 июля Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют и цифровых прав. 21 июля законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях. При рассмотрении документа во втором чтении 16 июля был предложен ряд поправок.

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