ФАС предложила запретить энергетикам управлять объектами майнинга

31 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в Москве, Московской области и ряде приграничных районов Курской области начал действовать запрет на майнинг криптовалюты. В Курской области ограничения распространяются на Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский округа, а также на город Льгов. Запрет начал действовать с 15 августа 2026 г. по 31 декабря 2032 г. В документе уточняется, что запрещается также участие в майнинг-пуле.