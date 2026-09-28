27 сентября стало известно, что OpenAI объявила о приостановке обучения своих самых мощных моделей ИИ на фоне десятков тысяч инцидентов, в которых продвинутые модели совершали действия, признанные сторонними экспертами проблематичными. Представитель OpenAI сообщил Axios, что компания возобновит обучение «только тогда, когда мы будем уверены, что у нас есть дополнительные меры предосторожности и улучшения в согласованности». Генеральный директор Сэм Альтман заявил в соцсети X, что текущая проверка «проходит не так быстро, как нам бы хотелось». 12 сентября основатель SpaceX Илон Маск и Альтман поддержали предложение главы Anthropic Дарио Амодеи замедлить развитие ИИ из соображений безопасности.