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Главная / Технологии /

NYT: Китай скептически относится к предупреждениям о катастрофических рисках ИИ

Ксения Наумчик
Unsplash
Unsplash

Китайские власти и представители технологической отрасли с осторожностью относятся к предупреждениям американских специалистов о рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ). В Пекине подобные заявления иногда воспринимают как западную риторику или попытку затормозить развитие китайских ИИ-компаний, пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, в Китае считают, что государство способно сохранить контроль над технологией так же, как это произошло с интернетом и другими потенциально дестабилизирующими инструментами. Специалисты отмечают, что китайская культура в меньшей степени воспринимает ИИ через западный сюжет о создании человеком технологии, которая впоследствии выходит из-под его контроля. При этом в Кремниевой долине обсуждаются сценарии экзистенциальных угроз, включая использование ИИ для масштабных атак и создания оружия.

Технологический журналист Афра Ван отмечает различия в подходах. По ее словам, китайские власти располагают широкими возможностями для контроля над инфраструктурой и населением, поэтому идею о том, что технология внутри компьютера сможет выйти из-под контроля государства, там воспринимают иначе.

В китайской технологической отрасли, как отмечает NYT, внимание в основном сосредоточено на возможностях ИИ и инновациях. Исследователь Университета Цинхуа Цзе Цай заявил, что многие специалисты считают технологию все еще находящейся на ранней стадии развития.

Различия связаны и с культурными представлениями о технологиях. Руководитель направления безопасности ИИ пекинской Concordia AI Лян Фан объяснил их китайской концепцией «единства неба и человечества», согласно которой человек является частью природы. Поэтому ИИ, по его словам, воспринимается скорее как элемент сосуществования, чем как внешняя сила, способная восстать против создателя.

Гейтс призвал регулировать ИИ предупреждением о риске гибели миллиарда человек

Технологии / Интернет и digital

27 сентября стало известно, что OpenAI объявила о приостановке обучения своих самых мощных моделей ИИ на фоне десятков тысяч инцидентов, в которых продвинутые модели совершали действия, признанные сторонними экспертами проблематичными. Представитель OpenAI сообщил Axios, что компания возобновит обучение «только тогда, когда мы будем уверены, что у нас есть дополнительные меры предосторожности и улучшения в согласованности». Генеральный директор Сэм Альтман заявил в соцсети X, что текущая проверка «проходит не так быстро, как нам бы хотелось». 12 сентября основатель SpaceX Илон Маск и Альтман поддержали предложение главы Anthropic Дарио Амодеи замедлить развитие ИИ из соображений безопасности.

24 сентября заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что страны по всему миру ищут подход к регулированию ИИ, который позволил бы одновременно учитывать интересы граждан и не сдерживать развитие технологий. По его словам, сложность заключается в высокой скорости технологических изменений, за которыми государственным институтам трудно успевать при обновлении норм и правил.

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