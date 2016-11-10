Тысячи американцев протестуют в США против избрания Трампа президентом

Митингующие не согласны с результатами выборов в США

Одна из самых многочисленных акций проходит в Нью-Йорке рядом с Trump Tower

Тысячи американцев участвуют в США в акциях протеста против назначения республиканца Дональда Трампа на пост президента страны. По информации Reuters, митинги проходят по крайней мере в семи городах Соединенных Штатов – Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Бостоне, Сиэтле, Портленде и Остине.

Одна из самых многочисленных акций протеста проходит в Нью-Йорке. Противники Трампа собрались около небоскреба Trump Tower на Пятой авеню, а также в Центральном парке. Собравшиеся выкрикивают лозунги: «Не мой президент», «Дональд Трамп, уходи! Расист, сексист, антигей!».

Протестующие уже столкнулись с угрозами ареста со стороны сотрудников правоохранительных органов. По данным NBC, было задержано около 30 человек.

Более 1500 человек вышли на акции протеста в Чикаго, где также находится Trump Tower. Кроме того, в этом городе родился действующий президент США Барак Обама, поддерживавший на выборах демократа Хиллари Клинтон. По сведениям Chicago Tribune, митингующие заблокировали вход в здание и скандируют: «Нет Трампу, нет Ку-клукс-клану, нет фашистам в США».

«Мы просто недовольны Трампом. Мы не можем назвать "это" лицом Америки. Это мировая шутка», – заявил один из участников акции.

Полиции Чикаго пришлось перекрыть несколько улиц, заблокировав дорогу митингующим, передает Reuters.

Как указывает Seattle Times, во время акции протеста в Сиэтле произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек. На место происшествия уже прибыла бригада полицейских. Они выясняют подробности инцидента.

Ранее акции протеста состоялись в Сан-Диего, Окленде (штат Калифорния) и Юджине (штат Орегон). Как отмечает агентство Associated Press, больше всего демонстраций, часть которых привела к нарушениям общественного порядка, произошло в Калифорнии.

Этот штат в ходе выборов активно участвовал в голосовании за Клинтон. В городе Окленде в акции участвовало свыше 250 человек, они разбили окна в редакции местной газеты, подожгли автомобильные покрышки и мусорные баки, а также устроили пожар на железнодорожной станции, пишет ТАСС.

Как ожидается, в четверг Обама встретится с Трампом в Белом доме. Барак Обама и его супруга Мишель пообщаются с новоизбранным президентом и его женой Меланией Трамп в закрытом режиме. Начало встречи запланировано на 11.00 по местному времени (19.00 мск).

Пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест пояснил журналистам, что Обама пригласил Трампа в свою официальную резиденцию в рамках процесса по проведению «плавного перехода власти» к избранному президенту.