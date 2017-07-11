Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Nissan ускоряет работу завода
Российский автозавод Nissan вернется к работе в две смены
Завод почти на четверть увеличит производство и примерно на треть – штат сотрудников
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Штат петербургского завода Nissan может вырасти почти на 30%
Nissan
Завод Nissan в Санкт-Петербурге увеличит производство почти на четверть и дополнительно наймет еще 450 человек до начала сентября, рассказал в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров Nissan Europe Пол Уиллкокс. В октябре автозавод вернется к работе в две смены.
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