Volkswagen удвоит экспорт c российского завода

Экспорт кроссовера Skoda Yeti из России был связан с временным дефицитом мощностей группы на заводах в Чехии и Индии Andrey Rudakov/Bloomberg

Российский автозавод Volkswagen в 2017 г. увеличит долю автомобилей, поставляемых на экспорт, в общем производстве предприятия - с 10 до 20%. Об этом рассказал директор завода «Фольксваген груп рус» Оливер Грюнберг на VIII конференции «Автоэволюция-2017», организованной «Ведомостями» в Калуге. Абсолютные цифры он не назвал. В 2016 г. завод выпустил 110 000 автомобилей, по данным компании. За семь месяцев 2017 г. выпущено около 31 000 шт., по информации источника, знакомого с менеджерами автозавода. В страны дальнего зарубежья в этот период поставлено более 13 700 шт., из них в Чехию - почти 12 600 шт.

Основная экспортируемая модель - выпускаемый по контрактной схеме на мощностях ГАЗа кроссовер Skoda Yeti, уточнил Грюнберг. Но ближайшие недели будут поставлены последние партии этой модели, после чего экспорт сократится, добавил он. Ранее представитель Skoda говорил «Ведомостям», что выпуск Yeti в России прекратится к концу 2017 г. В начале 2018 г. на ГАЗе начнется выпуск другого кроссовера - Skoda Kodiaq, но будет ли он экспортироваться - не известно.

По словам Грюнберга, экспорт Yeti из России был связан с временным дефицитом мощностей группы на заводах в Чехии и Индии. В целом развитию экспорта машин из России мешают высокие расходы при производстве и транспортировке (часть логистических расходов правительство компенсирует), малое количество стран, с которыми у России есть соглашения о свободной торговой зоне, нестабильность рубля и ужесточение экологических требований в других странах, сказал он.

Еще одна проблема - неразвитость автокомпонентного производства в России, недостаточно высокое качество продукции, говорит Грюнберг. В качестве примера он привел то, что компания 10 лет не могла найти в России бензин надлежащего качества для первой заправки производимых автомобилей (чтобы не повредить новый двигатель) и совокупно импортировала в Россию за это время 7,7 млн т бензина. «Это было сумасшествием! Импортировать топливо в Россию - все равно что завозить песок в пустыню», - иронично заметил он. VW лишь несколько месяцев назад нашла локального производителя, качество продукции которого устроило немецкий автоконцерн.