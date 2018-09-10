Авто / Автомобильная промышленность

Во Владивостоке открылся завод двигателей Mazda

Собранные здесь моторы планируется экспортировать в Японию
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Во Владивостоке сегодня, 10 сентября, открылся завод двигателей Mazda, построенный совместным предприятием «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус». В нем у Mazda и «Соллерс» Вадима Швецова по 50%. В церемонии открытия завода приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Общая стоимость проекта составила 3 млрд руб. Предприятие способно выпускать до 50 000 бензиновых двигателей SkyActiv-G, соответствующих требованиям экологического стандарта «Евро-5», говорится в сообщении «Соллерса». Речь идет о моторах объемом 2 л и мощностью 150 л.с., уточнил представитель «Соллерса».

Пока организованы пуско-наладочные работы, серийное производство двигателей начнется позже, поясняет представитель СП. Конкретной даты он не уточнил. Но по условиям специального инвестиционного контракта, подписанного компанией с федеральными и региональными властями, производство моторов на заводе должно начаться до конца нынешнего года.

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