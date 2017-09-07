«Соллерс» и Mazda увеличат инвестиции в российский завод моторов в 1,5 раза до 3 млрд рублей

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Фото подпись Евгений Разумный / Ведомости

Паритетное СП «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» (выпускает во Владивостоке автомобили Mazda CX5 и Mazda 6) получило статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» для организации производства двигателей Mazda SkyActiv-G. Об этом сообщило Минвостокразвития. Соглашение было подписано 6 сентября.

Статус резидента ТОР позволил СП увеличить размер планируемых инвестиций в проект с 2 млрд до 3 млрд руб. и «запланировать создание дополнительной производственной инфраструктуры», приводятся в сообщении слова гендиректора, основного владельца «Соллерса» Вадима Швецова.

Проектная мощность (50 000 шт. в год) будущего производства двигателей после перехода в ТОР не изменилась, остаются прежними и планируемые сроки запуска производства – конец 2018 г., рассказал «Ведомостям» представитель «Соллерса». «Инвестиции мы увеличили, потому что приняли решение за свой счет построить новое здание производственного корпуса для двигательного завода, – рассказывает он. – Ранее предполагалось, что само здание (коробка) будет строиться за счет средств особой экономической зоны, но процесс оказался настолько длинным, что сроки запуска производства двигателей оказались под угрозой».

Сроки запуска завода зафиксированы в специальном инвестиционном контракте, подписанном с Минпромторгом в 2016 г., поясняет собеседник. Этот контракт гарантирует неухудшение налоговых условий для компании на время действия контракта (до конца 2023 г.), допуск к различным госпрограммам поддержки. Помимо прочего это субсидии для частичной компенсации расходов на транспортировку машин с Дальнего Востока в центральные регионы России. До 2015 г. для «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» также действовали льготы на ввоз автокомпонентов, но компания их потеряла, не выполнив условия соглашения о промсборке по вводу мощностей.

Ранее предполагалось, что моторный завод будет построен в особой экономической зоне (ОЭЗ) во Владивостоке, созданной в 2014 г. Среди предполагавшихся льгот – режим свободной таможенной зоны, сниженные налоги на прибыль и др. Компания «Соллерс – Дальний Восток» стала управляющей компанией этой зоны. Но ОЭЗ так и не заработала – резидентов нет, инфраструктура появится только в 2019 г., следовало из данных РосОЭЗ. Весной 2017 г. Швецов попросил премьера Дмитрия Медведева разрешить вместо ОЭЗ зарегистрировать новые предприятия компании на ТОР. Правительство согласилось и в июле расширило границы «Надеждинской» для охвата проекта «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус». А особую экономическую зону решено закрыть, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус». Представитель Минэкономразвития не стал это комментировать. Чиновник из финансово-экономического блока федерального правительства подтвердил, что соответствующее поручение есть.

Для резидентов ТОР действует пониженная ставка налога на прибыль – до 5% в первые пять лет, от 10% – на следующую пятилетку (базовая ставка в России – 20%), режим свободной таможенной зоны и проч. Но льготы в рамках ТОР будут только для двигательного проекта, пояснил представитель «Соллерса». Резидентом ТОР стала «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус», «но мы там будем вести раздельный учет». Эти преференции «улучшают для нас экономику проекта, но сроки окупаемости все равно несколько выросли», сказал он, не раскрывая деталей. В 2016 г. «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» получила 1,7 млрд руб. чистой прибыли (против убытка в 1,57 млрд руб. годом ранее) при выручке в 26,58 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».