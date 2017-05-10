«Соллерс» передумал создавать особую экономическую зону

Из-за задержки с созданием инфраструктуры ОЭЗ «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» в 2015 г. не успело запустить мелкоузловую сборку Mazda-6 и Mazda CX-5
Е. Разумный / Ведомости
Гендиректор и основной владелец «Соллерса» Вадим Швецов попросил премьера Дмитрия Медведева разрешить зарегистрировать новые предприятия компании на территории опережающего развития (ТОР). Об этом рассказал вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, Швецов объяснил просьбу тем, что «в ОЭЗ он тратит очень много времени на согласование документов, проект планировки территории, т. е. проект теряет динамику» (его слова приведены на сайте правительства). Трутнев заметил, что власти готовы расширить границы ТОР для «Соллерса». Власти субсидируют расходы на создание инфраструктуры, дают льготы по налогам, ускоренно согласовывают проекты.