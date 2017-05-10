Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: «Соллерс» увяз в бюрократии

«Соллерс» передумал создавать особую экономическую зону

Компания хотела реализовывать новые проекты в особой экономической зоне, но увязла в бюрократии
Из-за задержки с созданием инфраструктуры ОЭЗ «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» в 2015 г. не успело запустить мелкоузловую сборку Mazda-6 и Mazda CX-5
Из-за задержки с созданием инфраструктуры ОЭЗ «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» в 2015 г. не успело запустить мелкоузловую сборку Mazda-6 и Mazda CX-5
Е. Разумный / Ведомости

Гендиректор и основной владелец «Соллерса» Вадим Швецов попросил премьера Дмитрия Медведева разрешить зарегистрировать новые предприятия компании на территории опережающего развития (ТОР). Об этом рассказал вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, Швецов объяснил просьбу тем, что «в ОЭЗ он тратит очень много времени на согласование документов, проект планировки территории, т. е. проект теряет динамику» (его слова приведены на сайте правительства). Трутнев заметил, что власти готовы расширить границы ТОР для «Соллерса». Власти субсидируют расходы на создание инфраструктуры, дают льготы по налогам, ускоренно согласовывают проекты.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике