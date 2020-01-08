В России в прошлом году продали автомобилей на рекордные 2,5 трлн рублей

В 2018 г. средневзвешенная цена автомобиля составляла 1,43 млн руб. Получается, в 2019 г. она выросла до 1,54 млн руб. К примеру, лидирующий на российском рынке «АвтоВАЗ» трижды поднимал цены на автомобили – каждый раз в среднем на 1–3%. Основными причинами роста цен были увеличение ставки НДС (с 18 до 20%) и инфляция. Автомобили стоимостью более 2 млн руб. формируют почти половину (47%) емкости российского рынка, приводил «Автостат» данные за 10 месяцев 2019 г. По количеству же проданных машин лидируют автомобили стоимостью 800 000–1 200 000 руб. (29% всех продаж).