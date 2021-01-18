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Правительство повысит утильсбор на автомобили в феврале или марте

Эксперты сдержанно оценивают меру, которая приведет к росту локализованных в РФ машин
Анастасия Львова
После повышения утильсбора средний импортный автомобиль подорожает на 70 000 руб. , утверждает Минэкономразвития /TASS

Совещание по этой теме состоялось в ведомстве на прошедших выходных. Предложение так же без труда получит поддержку Минфина, так как сборы принесут дополнительный доход в бюджет, говорит источник газеты в правительстве.

Документ будет в ближайшее время опубликован на regulation.gov.ru и принят в десятых числах февраля, ожидает собеседник «Ведомостей» в одной из российских автокомпаний. Собеседник в другом локализованном в России производителе говорит, что сбор повысят с марта, так как процедура общественного обсуждения и принятия займет какое-то время. Задержка с индексацией, которую планировалось провести с 1 января, объясняется непопулярностью меры. В декабре в аппарате правительства Минпромторгу предложили отложить проект из-за тяжелой ситуации в экономике и роста цен на продукты питания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных