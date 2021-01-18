Правительство повысит утильсбор на автомобили в феврале или марте

Правительство повысит утильсбор на автомобили в феврале или мартеЭксперты сдержанно оценивают меру, которая приведет к росту локализованных в РФ машин
Совещание по этой теме состоялось в ведомстве на прошедших выходных. Предложение так же без труда получит поддержку Минфина, так как сборы принесут дополнительный доход в бюджет, говорит источник газеты в правительстве.
Документ будет в ближайшее время опубликован на regulation.gov.ru и принят в десятых числах февраля, ожидает собеседник «Ведомостей» в одной из российских автокомпаний. Собеседник в другом локализованном в России производителе говорит, что сбор повысят с марта, так как процедура общественного обсуждения и принятия займет какое-то время. Задержка с индексацией, которую планировалось провести с 1 января, объясняется непопулярностью меры. В декабре в аппарате правительства Минпромторгу предложили отложить проект из-за тяжелой ситуации в экономике и роста цен на продукты питания.