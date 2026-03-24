Авто

На «Госуслугах» может появиться функция платного резервирования автономеров

«Красивые» номера можно будет платно зарезервировать на «Госуслугах». Такую инициативу может поддержать правкомиссия по законопроектной деятельности, пишет «Коммерсантъ».

Владельцы машин смогут с 1 июля 2026 г. зарезервировать номер из числа доступных через портал «Госуслуги». Вместе с тем внесенные за бронь деньги возвращаться не будут. Порядок резервирования и стоимость установит ГАИ.

Законопроект был внесен депутатами от «Новых людей» в октябре 2025 г. после поддержки предложения президентом РФ. Поправки подготовлены к закону «О государственной регистрации транспортных средств». В качестве обоснования для поправок авторы называют «теневой рынок комбинаций номерных знаков». 

Поправки, по версии парламентариев, могут принести в федеральный бюджет до 25 млрд руб. в год.

Так называемые «красивые» автономера – это знаки с особыми, запоминающимся комби­нациями букв и цифр. Зачастую в них совпадает числовая комбинация и код региона. Примеры: К799ОТ с соответствующим кодом 799 или Р007ОХ с кодом региона 777.

Собеседники «Ведомостей» с «красивыми» номерами и знакомые с ситуацией на теневом рынке рассказывали, что особо ценятся номера с кодами региона «старой Москвы» (77, 99), а также буквенные сочетания ХАМ, АОА, ВОР, ЕКХ (расшифровывается как «еду как хочу») и однобуквенные номера (ААА) и комбинация чисел от 0 до 10 (001, 002, 003).

