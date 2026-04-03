Volga представила вторую модель линейки бренда
Второй моделью линейки автомобильного бренда Volga станет седан бизнес-класса С50. Продажи автомобиля начнутся летом 2026 г.
Салон седана будет одним из самых просторных в сегменте с аудиосистемой с 12 колонками. В автомобиле предусмотрены светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, система бесключевого доступа, камера кругового обзора и функции автоматического торможения и удержания в полосе. Среди «теплых» опций» указаны электроподогрев руля, сидений, зеркал заднего вида, ветрового стекла и форсунок омывателя. С50 будет доступен в черном, белом, серо-голубом, темно-сером и оливковом зеленом цветах.
19 марта Volga сообщила, что первая модель линейки бренда – флагманский кроссовер K50 – поступит в продажу летом этого года. Автомобиль создан на высокотехнологичной платформе класса D. Его длина составляет 4,77 м, ширина – 1,89 м при колесной базе 2,84 м. Мощность двигателя достигает 238 л. с.
Бренд будут выпускать машины на площадке в Нижнем Новгороде. Производство оснащено более чем 100 промышленными роботами в цехах сварки и окраски, современными сборочными линиями и многоступенчатой системой контроля качества.