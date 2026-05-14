Минпромторг хочет зафиксировать долю российской техники в дорожном строительстве

Минпромторг предложил установить обязательную долю применения российской спецтехники в дорожном строительстве. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов на съезде Союза машиностроителей России.

«Было бы правильно распространить требование об обязательной доле российской техники, произведенной в нашей стране, на тех подрядчиков, которые работают в рамках этих заказов [строительства дорог]», – сказал он.

Обязательную долю Алиханов предложил вводить поэтапно в течение пяти-шести лет. Такое правило уже действует в авиаотрасли. Оно было утверждено указом президента РФ, согласно которому к 2030 г. сектор должен достичь 50%-ной доли российских самолетов в парках авиакомпаний.

Заявление министра прозвучало на фоне сокращения рынка российской дорожно-строительной техники в I квартале в два раза – до 5,8 млрд руб. По данным ассоциации «Росспецмаш», поставки мини-погрузчиков сократились более чем в 3 раза в годовом выражении до 55 единиц, гусеничных бульдозеров и экскаваторов – более чем в 5 раз до 29 шт. и 9 шт. соответственно. 

