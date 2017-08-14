Бывшим менеджерам «Башнефти» отказали в бонусах
Верховный суд Башкирии признал незаконной систему мотивации для менеджеров от 2015 года
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Программа мотивации, принятая в 2015 г., должна была обеспечить топ-менеджерам не менее 50% их общего дохода, а средним менеджерам – не менее 33%
М. Стулов / Ведомости
В понедельник Верховный суд Башкирии утвердил решение Ленинского районного суда, который в начале июня признал незаконной программу долгосрочной мотивации менеджмента «Башнефти», принятую в декабре 2015 г. Об этом пишут ТАСС и «Интерфакс» из зала суда. Представитель Верховного суда Башкирии не уточнил, чем руководствовалась судья при вынесении решения.
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