ТЭК

Бывшим менеджерам «Башнефти» отказали в бонусах

Верховный суд Башкирии признал незаконной систему мотивации для менеджеров от 2015 года

В понедельник Верховный суд Башкирии утвердил решение Ленинского районного суда, который в начале июня признал незаконной ﻿программу долгосрочной мотивации менеджмента «Башнефти», принятую в декабре 2015 г. Об этом пишут ТАСС и «Интерфакс» из зала суда. Представитель Верховного суда Башкирии не уточнил, чем руководствовалась судья при вынесении решения.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике