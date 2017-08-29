Филевы больше не единственные владельцы «Сибири»

Авиакомпания «Сибирь» перевезла за семь месяцев 5,5 млн пассажиров, по данным «Росвиации». Это третий результат после «Аэрофлота» и входящей в его группу компаний «России» Евгений Разумный / Ведомости

S7 Group, второй в России перевозчик после «Аэрофлота», продала 10,05% акций своего крупнейшего актива - авиакомпании «Сибирь» - ООО «Еврофинансы-недвижимость» за 533,4 млн руб. Об этом говорится в сообщении компаний. Выходит для сделки «Сибирь» оценена в 5,3 млрд руб. Это немногим выше оценки для продажи 25,5% акций, принадлежавших государству, в 2013 г. - тогда «Сибирь» была оценена в 5,2 млрд руб.

Доля Владислава и Натальи Филевых в авиакомпании «Сибирь» снизилась с 99,95% до 89,9%.

Представитель S7 Group на вопросы «Ведомостей» пока не ответил.

Авиакомпания «Сибирь» за семь месяцев перевезла 5,5 млн пассажиров, по данным «Росвиации». Это третий результат после «Аэрофлота» и входящей в его группу компаний «России». С ростом пассажиропотока «Сибирь» платит хорошие дивиденды: за 2016 г. акционеры получат 816,5 млн руб., или 28,2% чистой прибыли.

«Еврофинансы-недвижимость» - компания, входящая в группу УК «Еврофинансы», инвестиционной компании, основанной в 1994 г. Владислав Филев учился вместе с одним из акционеров «Еврофинансов» Алексеем Грибковым в Военно-космической академии им. Можайского. Источники «Ведомостей» рассказывали, что именно «Еврофнансы» в середине 1990-х гг. помогли Филевым войти в бизнес.

«Жена Филева Наталья как раз работала в новосибирском Гарантбанке, и «Еврофинансы» оформили на нее лицензию для работы в новосибирском филиале инвестиционной компании. Филевы занялись операциями с векселями, зачетами, ГКО», – вспоминает знакомый владельцев группы S7. Они выкупали эмиссии городских и областных векселей и ждали момента, когда крупным местным предприятиям придет время платить налоги. У заводов денег не было, поэтому они соглашались на предложение Филевых: заплатить долги в обмен на их продукцию.

Одна из таких бартерных схем и привела супругов в авиацию. Авиаотряд «Сибирь» из аэропорта «Толмачево» отправил на ремонт в Минводы один из своих самолетов. Местный завод работы провел, но отряд не смог их оплатить. Филевы погасили долг в 3 млн руб. и вызволили самолет.