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«Газпром» не собирается повышать дивиденды

Концерн не в лучшей финансовой форме, к тому же у него много строек

«Газпром» постарается сохранить дивидендные выплаты на уровне не ниже прошлого года, но принципиально менять дивидендную политику в ближайшее время не планирует. Подходы к реализации дивидендной политики в ближайшие три года совет директоров «Газпрома» обсудил 29 августа. «Руководство «Газпрома» нацелено на сохранение консервативной финансовой стратегии и сбалансированного подхода к реализации дивидендной политики в 2018–2020 гг.», - говорится в сообщении компании. По итогам 2016 г. «Газпром» направил на дивиденды 190,3 млрд руб.

Дивидендная политика «Газпрома», принятая в 2015 г., позволяет концерну платить в виде дивидендов от 17,5 до 35% чистой прибыли. Намерение сохранить эти нормы «Газпром» аргументирует тем, что, принимая решение о размере дивидендов, нельзя сбрасывать со счетов ситуацию на международных нефтегазовых и финансовых рынках. Также нужно учитывать обеспеченность размера чистой прибыли свободным денежным потоком и необходимость погашения долговых обязательств, говорится в сообщении. Кроме того, не надо забывать о «потребностях компании в финансировании для одновременной реализации ряда масштабных инвестиционных проектов», напоминает «Газпром».

В определении размера дивидендов компания исходит из необходимости поддерживать баланс между уровнем выплат и планами долгосрочного развития. Предполагается, что это должно способствовать «повышению инвестиционной привлекательности и капитализации «Газпрома», говорится в сообщении компании. В течение нескольких часов после публикации сообщения «Газпром» на Московской бирже подешевел на 1% до 2,77 трлн руб.

Путем исключений

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Комментарии  ()
Azarina
13:25 30.08.2017
должно способствовать «повышению инвестиционной привлекательности и капитализации «Газпрома», -------- Капитализация Газпрома находится на уровне 2002 года в валюте, с максимумов Газпром сложился в 10 раз. Воровали, воруют и будут воровать, и не надо сказок про инвест.программы и долгосрочное развитие.
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