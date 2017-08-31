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Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: «Газпром» отказался повышать дивиденды

«Газпром» отказался повышать дивиденды

Концерн считает, что ему слишком дорого обходятся стройки

«Газпром» не намерен увеличивать выплаты дивидендов акционерам, крупнейшим из которых является государство (50,242% с учетом доли госкомпании «Роснефтегаз»). «Руководство «Газпрома» нацелено на сохранение консервативной финансовой стратегии и сбалансированного подхода к реализации дивидендной политики в 2018–2020 гг.», – говорится в сообщении компании по итогам состоявшегося 29 августа заседания совета директоров.

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