Ирак и несколько стран ОПЕК предлагают сократить добычу на 1%

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Ирак и некоторые другие страны – экспортеры нефти продолжают переговоры о дальнейшем снижении производства нефти Nabil Al-Jurani / AP

Ирак и некоторые другие страны – экспортеры нефти продолжают переговоры о дальнейшем снижении производства нефти и предлагают сократить его на 1%, сообщил иракский министр нефти Джаббар аль-Луайби, передает Bloomberg.

Формального решения еще нет, добавил он, но не стал уточнять, кто еще солидарен с этой идеей. Если идею поддержат все участники сделки ОПЕК+ (с января страны сократили добычу на 1,8 млн барр. в сутки), то с рынка уйдут дополнительные 18 000 барр. нефти в сутки, или 6,6 млн барр. в год.

Представитель российского Минэнерго пока не ответил на вопросы «Ведомостей». Сейчас сделка действует до 1 апреля 2018 г. но может быть продлена еще на три месяца.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее обсудил со своими коллегами из Венесуэлы, Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана возможность продления соглашения об ограничении на добычу нефти. С представителем Венесуэлы министр договорился рассмотреть продление сделки ОПЕК+ «после I квартала 2018 г., если потребуется». ОАЭ и Казахстан также заинтересованы в стабильности рынка нефти и готовы поддержать это предложение, если на то будут «фундаментальные основания».

Возможность продления соглашения ОПЕК+ как опция предусмотрена, но Россия ее пока не рассматривает, говорил на прошлой неделе министр энергетики Александр Новак. «Пока никаких решений мы не принимали и, думаю, сейчас это преждевременно», – сказал он в эфире РБК-ТВ, отметив, что с момента договоренности о продлении прошло пока всего три месяца. По словам министра, Россия пока исходит из того, что к окончанию сроков действия имеющегося соглашения мировой рынок нефти сбалансируется, более того – положительный эффект от сокращения добычи можно наблюдать уже сейчас.