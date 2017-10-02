«Норникель» будет продавать полуфабрикаты

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Кольская ГМК – второй по значимости актив «Норникеля», имеющий собственные добывающие, обогатительные и металлургические мощности Кольская ГМК

В рамках реализации экологической программы «Норникель» рассматривает вопрос существенного сокращения плавки на Кольской ГМК. Об этом «Ведомостям» рассказал первый вице-президент компании – операционный директор Сергей Дяченко. «Сейчас в стадии разработки проект реконструкции обогатительной фабрики в г. Заполярном (Кольский п-ов), благодаря которому фабрика будет производить богатый и бедный концентрат», – рассказал Дяченко. Проект модернизации обогатительной фабрики предполагает разделение богатого никелем концентрата и бедного. «Богатый концентрат будет перерабатываться на мощностях «Норникеля», а бедный, с повышенным содержанием серы, будет предложен на внешний рынок», – объяснил собеседник. Поставки планируется начать в 2019 г., «Норникель» уже ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями.