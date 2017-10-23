Аренда электромобиля в Москве обойдется в 1000 рублей в час

Аренда электромобиля от BMW обойдется 1000 руб. в час Jasper Juinen/Bloomberg

Московский оператор каршеринга YouDrive с 24 октября запускает аренду электромобилей BMW, рассказал представитель сервиса и подтвердил представитель автоконцерна. В приобретение 7 машин BMW i3 сервис YouDrive инвестировал 25 млн руб., уточнил его представитель. Все электромобили взяты в лизинг, добавил представитель BMW.

В Европе и США BMW Group развивает собственный сервис каршеринга, напоминает ее представитель в России, но в Москве пока будет работать через операторов. Собственный сервис требует больших финансовых вложений, а рынок премиальной аренды машин в Москве только развивается, пояснил он. В Москве, по его словам, на сентябрь 2017 г. было продано 25 электромобилей и гибридов BMW без учета сделки с YouDrive.

Почему дорого?

Аренда электромобиля от BMW обойдется 1000 руб. в час. «Это очень дорогой автомобиль ­– 3,5 млн руб., поэтому минута использования столько стоит», - говорит представитель YouDrive. В сутки, по его словам, стоимость проката не превысит 12 000 руб. До конца следующего года YouDrive рассчитывает нарастить парк электромобилей до 100 штук.

В Москве появилась подходящая инфраструктура для развития электрокаршеринга, продолжает представитель сервиса: выделенные места напротив электрозаправок, на которые не могут вставать другие автомобили, бесплатная парковка для электромобилей на специальной разметке, также планируется увеличить количество электрозаправок до конца 2018 г. до 200. Сейчас в Москве около 80 точек зарядок, одной «заправки» электромобиля хватает на 3-4 дня, уточнил представитель YouDrive.

В долгосрочной перспективе обслуживание электромобиля будет обходиться дешевле традиционной машины, отмечал ранее управляющий партнер YouDrive Борис Голиков. Пока в Москве таких машин по-прежнему мало: 367 штук на 1 июля, по данным «Автостата».

Внутри и вне ТТК

Пользоваться сервисом YouDrive можно по будням в пределах Третьего транспортного кольца, а по выходным выезжать за 250 км за МКАД. Кроме электромобилей в парке у YouDrive 750 автомобилей Smart и Mercedes-Benz A-класса, к концу 2017 г. компания рассчитывает расширить его до 110 машин, а к концу 2018 г. – до 2000.

Пока в Москве нет аренды электромобилей ни в одном каршеринге. Крупнейший оператор каршеринга «Делимобиль» рассматривает возможность запуска аренды электромобилей, но пока не торопится с ней, отмечает гендиректор сервиса Леонид Сысоев. Все зависит от развития сети электрозаправок в Москве, поясняет он: сейчас их очень мало, поэтому компания планирует запускать услугу не ранее второй половины 2018 г. Ранее о намерениях запустить каршеринг электромобилей сообщал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с итальянской компанией Enel. В автопарке будущего каршеринга планируется около 400 машин, Enel планировал построить до 50 заправок для электромобилей. Сервис должен заработать до конца 2018 г.