«Объединенные машиностроительные заводы» будут разделены надвое

Сейчас в ОМЗ входят более 40 компаний в России и Чехии Объединенные машиностроительные заводы

Из состава «Объединенных машиностроительных заводов» (ОМЗ, контролируется Газпромбанком) будет выделен бизнес, связанный с технологическим проектированием и EPC-проектами (проектирование и строительство объектов под ключ). Об этом рассказал представитель ОМЗ. Новая структура будет называться «ОМЗ инжиниринг», возглавит ее нынешний гендиректор ОМЗ Михаил Смирнов. Структура акционерного капитала пока не определена. Пока предполагается, что новая компания, как и ОМЗ, будет контролироваться Газпромбанком, пояснил представитель.

В новую компанию войдут активы группы, занимающиеся управлением проектами, технологическим проектированием, а также развитием технологий СПГ, но какие именно - представитель не пояснил.

Сейчас в ОМЗ входят более 40 компаний в России и Чехии, из них 16 – крупных, говорит представитель. Группа занимается инжинирингом, производством и сервисным обслуживанием оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности и проч. В первом полугодии 2017 г. выручка ОМЗ по МСФО составила 18 млрд руб., чистый убыток – 1,3 млрд руб.

Гендиректором самой ОМЗ (у которой останется только машиностроение) с 1 марта станет Дмитрий Воробьев. В разные годы он работал в НЛМК, английской Bridon International, концерне «Калина» (ныне Unilever), итальянской Merloni Elettrodomestici SpA, голландской Heineken International B.V. В 2012 г. Воробьев стал финансовым директором «Уралхимпласта», а затем возглавил компанию. С 2016 г. работал исполнительным директором Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (группа «Ренова»).

Машиностроительный блок и блок технологического проектирования и EPC – по величине сопоставимые бизнесы, говорит представитель, но сумму контрактов не раскрывает. Среди крупных EPC-контрактов – установка подготовки газа к транспорту компрессорной станции «Славянская» для «Газпрома». Оба направления требуют принципиально разных управленческих подходов, поэтому и было решено их разделить, поясняет представитель. Продавать ни одну из компаний не планируется, добавляет он.