Быстринский ГОК передадут акционерам «Норникеля»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Владимир Потанин, управляющий партнер «Норильского никеля», считает, что у Быстринского месторождения золота и меди большое будущее. Год назад он предлагал дополнить объединение с гигантским Баимским медно-порфировым месторождением (принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову), а затем провести IPO объединенной компании на одной из азиатских бирж. Сейчас у Быстринского ГОКа три акционера: «Норникель» (50% плюс 1 акция), Winter Capital Потанина и Григория Березкина (36,7%) и китайский Highland Fund (13,3%) – купил долю в 2015 г. за $100 млн.
Управляющий комитет «Норникеля» одобрил идею передать 50% плюс 1 акция Быстринского ГОКа акционерам пропорционально их доле владения (spin-off), следует из показаний свидетеля по делу UC Rusal против Crispian Абрамовича и Абрамова и Whiteleave Потанина в Высоком суде Лондона. «Норникель» хочет передать Быстринский ГОК акционерам, знает и собеседник, близкий к одному из акционеров ГОКа. Решение передать ГОК акционерам «Норникеля» подтвердил его представитель. Представители UC Rusal и Crispian от комментариев отказались.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}