Быстринский ГОК передадут акционерам «Норникеля»

Но случиться это может не скоро: не все акционеры согласны с этой идеей

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Передача акционерам «Норникеля» Быстринского ГОКа не нашла поддержки у некоторых акционеров ГОКа, знает человек, близкий к одному из них Евгений Епанчинцев / ТАСС

Владимир Потанин, управляющий партнер «Норильского никеля», считает, что у Быстринского месторождения золота и меди большое будущее. Год назад он предлагал дополнить объединение с гигантским Баимским медно-порфировым месторождением (принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову), а затем провести IPO объединенной компании на одной из азиатских бирж. Сейчас у Быстринского ГОКа три акционера: «Норникель» (50% плюс 1 акция), Winter Capital Потанина и Григория Березкина (36,7%) и китайский Highland Fund (13,3%) – купил долю в 2015 г. за $100 млн.

Управляющий комитет «Норникеля» одобрил идею передать 50% плюс 1 акция Быстринского ГОКа акционерам пропорционально их доле владения (spin-off), следует из показаний свидетеля по делу UC Rusal против Crispian Абрамовича и Абрамова и Whiteleave Потанина в Высоком суде Лондона. «Норникель» хочет передать Быстринский ГОК акционерам, знает и собеседник, близкий к одному из акционеров ГОКа. Решение передать ГОК акционерам «Норникеля» подтвердил его представитель. Представители UC Rusal и Crispian от комментариев отказались.

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