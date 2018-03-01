Закончилась пятилетняя война хедж-фондов вокруг Herbalife

Попытки Билла Экмана разрушить «пирамиду» обошлись ему в сотни миллионов долларов, а Карл Айкан заработал более $1 млрд

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Активность Экмана вызывала как похвалы, так и раздражение других инвесторов Richard Drew / AP

Билл Экман, управляющий хедж-фондом Pershing Square Capital Management, открывший в конце 2012 г. позиции на снижение акций Herbalife на $1 млрд и утверждавший, что их цена упадет до нуля, практически полностью закрыл эти позиции. Об этом сообщили CNBC и The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Так завершилась ожесточенная борьба вокруг продавца пищевых добавок, витаминов, средств для ухода за телом и проч., в которой участвовали несколько крупнейших хедж-фондов, многие участники рынка, регулирующие органы США, телеканалы и звезда футбола.

Экман, называвший Herbalife «незаконной пирамидой» и обещавший довести кампанию против нее «до края земли», начал открывать короткие позиции примерно по $47 за акцию Herbalife. Ставка в $1 млрд была гигантской, учитывая, что рыночная капитализация компании составляла тогда $4,3 млрд; она также была равна 9% активов под управлением Pershing Square. Учитывая стоимость маржинальных кредитов, использовавшихся для продажи акций вкороткую, и значительные лоббистские расходы Экмана, который призывал и регуляторов, и конгрессменов закрыть компанию, он мог получить прибыль, если бы цена упала в район $30, пишет WSJ. Однако в среду она составила на закрытии $92,1, подскочив на 6,3% после появления сообщений о том, что Экман вышел из игры, и объявления компании об очередной программе выкупа акций и переименовании в Herbalife Nutrition.

В ходе торгов акции поднимались до рекордных $96. За последний год они выросли на 65%.

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