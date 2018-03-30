Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4537 от 30.03.2018 под заголовком: УГМК закроет границу

Российские металлурги избавляются от иностранных поставщиков

Основной производитель медного листа – УГМК увеличила его выпуск на 40%
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В 2017 г. Россия произвела 978 000 т меди. Основные производители – «Норникель» и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), на их долю приходится почти по 40%, Русская медная компания занимает 19%.

Около 77% российской меди экспортируется (основные рынки – Нидерланды, Греция, Китай), большая часть – это медное сырье, катоды.

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