Британские власти приостановили торги акциями En+ на Лондонской бирже

Toby Melville / REUTERS

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority) приостановило торги депозитарными расписками En+ в понедельник с 8 утра (10 утра мск), говорится на сайте Лондонской биржи. Когда площадка может возобновить торги бумагами En+, не сообщается. Торги в Лондоне начнутся в 12 мск, российские компании начинают торговаться на Лондонской площадке в 8 утра, но торгов En+ сегодня вовсе не будет, считает трейдер крупного банка.

В минувшую пятницу капитализация En+ рухнула на 30% после попадания Олега Дерипаски и его компаний En+, UC Rusal и «Базэл» под санкции, которые не позволяют американцам и их партнерам иметь экономические отношения с компаниями и лично Дерипаской. En+ в пятницу подешевела до $7 млрд.

En+ принадлежат активы в металлургии (48,13% UC Rusal) и энергетике (100% компании «Евросибэнерго»). «Базэл» и стуруктура B-Finance Limited Олега Дерипаски, а также члены его семьи контролируют En+ на 76,6%, остальное находится в свободном обращении на Лондонской и Московской биржах. Консолидированная выручка En+ за прошлый год была $12,1 млрд (при чистом долге $12,2 млрд). Около 78% выручки пришлось на UC Rusal, энергетический бизнес принес компании 15% выручки. EBIDTA за 2017 г. у En+ была $3,2 млрд, а чистая прибыль – $1,4 млрд.

В пятницу минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему восьми компаний, среди которых En+ и UC Rusal. Для последней Гонконгская биржа – крупнейшая площадка, по итогам торгов понедельника акции UC Rusal упали на 50,43% до 2,30 гонконгского доллара. На Московской бирже к 12.30 мск акции UC Rusal подешевели на 27,6% до 20,49 руб. за бумагу. Компания также предупредила о риске дефолта.

В понедельник подешевел и главный стратегический актив UC Rusal – доля в «Норникеле». Капитализация «Норникеля» рухнула на 8% до $29,1 млрд на Лондонской бирже. В Москве бумаги компании подешевели на 8,4% до 1,5 трлн руб.

Сам Дерипаска в пятницу отметил, что санкции не стали для него неожиданностью. По его словам, основания для его включения в список «безосновательны, смехотворны и просто абсурдны».

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