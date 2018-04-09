UC Rusal предупредила о риске дефолта из-за санкций

После этого цена акций компании Олега Дерипаски рухнула более чем на 49%

Больше всего от новых санкций США пострадали активы Олега Дерипаски А. Махонин / Ведомости

Введенные в пятницу минфином США санкции против UC Rusal могут привести к техническому дефолту, предупредил российский производитель алюминия в сообщении для инвесторов Гонконгской биржи. После этого акции компании рухнули более чем на 49%. Так стремительно UC Rusal не дешевела никогда. По данным на 9.05 мск, UC Rusal стоит $4,83 млрд.

«Компания полагает, что ее включение в SDN-лист (всем американским контрагентам запрещены с компанией любые экономические связи) может привести к техническим дефолтам в отношении некоторых кредитов и облигационных займов», пишет компания. Сейчас UC Rusal удовлетворяет всем требованиям перед кредиторами, выплачивает проценты по облигациям.

При этом UC Rusal отмечает, что санкции США с высокой долей вероятности окажут существенное негативное влияние на бизнес и перспективы компании.

К 9.05 мск акции UC Rusal на Гонконгской бирже подешевели на 49,14% к закрытию торгов в пятницу, до 2,28 гонконгского доллара за бумагу.

6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В черный список попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и другие шесть связанных с миллиардером компаний.

Американские лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

Дерипаска контролирует 48,1% UC Rusal. На конец прошлого года чистый долг компании был $7,6 млрд. UC Rusal большую часть выручки получает от экспорта алюминия, основная часть долга на конец прошлого года – 92% – была номинирована в долларах США. UC Rusal активно использует инструменты предэкспортного финансирования, при котором долг обеспечен товаром. В частности, компания должна по предэкспортному финансированию $1,7 млрд, среди кредиторов есть и западные банки.

Высоки риски, что даже валютные платежи кредиторам просто не дойдут, говорит аналитик АКРА Максим Худалов. «Это игра на обострение с регуляторами США, скорее всего, сейчас зарубежные кредиторы кинутся продавать свои доли в кредитах UC Rusal нашим банкам с дисконтом», – полагает эксперт.

Американские власти подозревают Дерипаску в отмывании денег, запугивании бизнес-партнеров, прослушивании телефонов госчиновников, участии в вымогательстве. Кроме того, минфин США ссылается на то, что «есть утверждения, что Дерипаска подкупал чиновников, выступал заказчиком убийств бизнесменов и имеет связи с организованной преступностью в России». Дерипаска опровергает обвинения американской стороны. «Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», – передал слова бизнесмена его представитель.

От продажи алюминия за рубежом UC Rusal получает 79% своей выручки, или $7,9 млрд. На США приходится 14% ($1,4 млрд), а на страны Европы – 29% ($2,9 млрд). Попадание компаний в SDN-лист означает, что покупать алюминий в UC Rusal по действующим контрактам будет нельзя с 5 июня, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Если рынок США закроется для российского алюминия, эти поставки можно будет распределить на рынки Европы и Азии, уже сейчас на таких рисках цена на алюминий может вырасти на 10%, считает Худалов.

Кто подпал под новые санкции США