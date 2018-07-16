Рыбопромышленная компания Глеба Франка готовится сменить гендиректора

Купленные за 10 млрд руб. квоты на вылов краба пока используются меньше чем на четверть

Статья опубликована в № 4609 от 16.07.2018 под заголовком: Не пойман – не краб

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РРПК в 2011 г. основали брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев и Франк, зять миллиардера Геннадия Тимченко РРПК

Гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Андрей Тетеркин собирается покинуть компанию. О смене руководства РРПК может быть объявлено на этой неделе, рассказали «Ведомостям» трое знакомых Тетеркина и подтвердил человек, близкий к компании. «Решение примет собрание участников [общества] в понедельник» – так основной владелец РРПК Глеб Франк ответил на вопросы «Ведомостей» о смене гендиректора. Тетеркин отказался от комментариев, представитель РРПК на запрос не ответил.

РРПК в 2011 г. основали брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев и Франк, зять миллиардера Геннадия Тимченко. Тетеркин возглавил компанию в 2012 г. Компания объединяет несколько рыбодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. В 2017 г. РРПК добыла более 300 000 т рыбы всех видов, в том числе 226 300 т минтая – больше всех в России.