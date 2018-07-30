АФК «Система» рефинансировала кредит для расчетов с «Роснефтью»

Компания рассчиталась с РФПИ и Газпромбанком, заняв у «Открытия»

Для погашения кредита «Система» привлекла в банке «Открытие» кредит на 15 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

АФК «Система» досрочно погасила кредит на 40 млрд руб., предоставленный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Газпромбанком для выплат по мировому соглашению с «Роснефтью» и подконтрольной ей «Башнефтью». Об этом говорится в сообщениях корпорации и РФПИ.

Для погашения кредита «Система» прибегла к рефинансированию. В сообщении корпорации отмечается, что она привлекла в банке «Открытие» 15 млрд руб. без обеспечения cо сроком погашения в июле 2021 г. К этим средствам АФК «Система» добавила собственные 5 млрд руб. и выплатила остаток долга РФПИ и Газпромбанку, говорится в пресс-релизе. До этого она уже выплатила 20 млрд руб., рефинансировав кредит в Сбербанке.

Погашение долга позволяет снять залоговое обеспечение с принадлежащего «Системе» пакета акций (52,099%) «Детского мира» – крупнейшей сети товаров для детей в России, отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК Владимир Травков (его слова приводятся в сообщении). В конце мая основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков сказал РБК, что руководство корпорации «думает» о продаже пакета. По словам бизнесмена, на него есть три претендента, но руководство АФК «Система» со сделкой не спешит. Ежеквартально стоимость акций «Детского мира» только растет, «поэтому нет никакой необходимости резать золотую курицу, которая несет золотые яйца», объяснял Евтушенков.

«Система» пока не ответила на вопросы «Ведомостей».

Кредит РФПИ и Газпромбанка был выдан «Системе» в феврале под залог акций «Детского мира» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Средства понадобились «Системе» для выплат по мировому соглашению с «Роснефтью» и «Башнефтью». В 2017 г. нефтяные компании в суде обвинили корпорацию Евтушенкова в причинении «Башнефти» убытков от реорганизации 2013–2014 гг. (тогда компания контролировалась «Системой»).

«Роснефть» требовала по иску 170,6 млрд руб., суд присудил ей 136,2 млрд руб. Оспорить это решение «Системе» не удалось. В конце 2017 г. после встречи Евтушенкова и главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в Кремле компании объявили о достижении мирового соглашения. По его условиям «Система» обязалась выплатить «Башнефти» 100 млрд руб. В марте «Система» досрочно выполнила свои обязательства по соглашению.

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»