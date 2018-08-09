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Бывший замминистра связи займется маркировкой товаров

Дмитрий Алхазов перешел на работу в оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий»
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Бывший заместитель министра связи Дмитрий Алхазов стал исполнительным директором «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Это следует из сообщения компании. Он будет курировать работу товарных групп системы «Честный знак», налаживать сотрудничество с участниками процесса маркировки товаров и их отслеживания, говорится в нем.

ЦРПТ — оператор системы маркировки продуктов, лекарств и товаров легкой промышленности, внедрить которую в 2016 г. поручил Федеральной налоговой службе тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов. По мнению чиновников, эта мера должна предотвратить появление в продаже контрафактных товаров. В том же году маркировать начали меховые изделия, с 2019 г., по планам правительства, под маркировку попадут духи, табак, покрышки, трикотажные блузки и многое другое.

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