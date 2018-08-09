Бывший замминистра связи займется маркировкой товаров

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Петр Ковалев / ТАСС

Бывший заместитель министра связи Дмитрий Алхазов стал исполнительным директором «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Это следует из сообщения компании. Он будет курировать работу товарных групп системы «Честный знак», налаживать сотрудничество с участниками процесса маркировки товаров и их отслеживания, говорится в нем.

ЦРПТ — оператор системы маркировки продуктов, лекарств и товаров легкой промышленности, внедрить которую в 2016 г. поручил Федеральной налоговой службе тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов. По мнению чиновников, эта мера должна предотвратить появление в продаже контрафактных товаров. В том же году маркировать начали меховые изделия, с 2019 г., по планам правительства, под маркировку попадут духи, табак, покрышки, трикотажные блузки и многое другое.